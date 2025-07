RFV Bianco e il futuro, l'agente: "Alla Fiorentina o altrove, l'importante è che giochi"

Alessandro Bianco, rientrato dal prestito al Monza, si sta giocando le proprie carte con il nuovo allenatore e ieri ha giocatore regolarmente il secondo tempo della prima amichevole stagionale vinta dalla Fiorentina contro la Primavera per 8-0. Per parlare del suo futuro e in generale del club viola e del mercato, nel corso dei "Tempi Supplementari" in onda su Radio FirenzeViola ha parlato il suo procuratore Giuseppe Galli: "Se resterà alla Fiorentina? Dovete chiedere ai viola. Il giocatore ha piacere di essere considerato. Se a Firenze o da un'altra parte, l'importante è che vada a giocare".

Pensa che possa rimanere in viola?

"Avete mai letto di Bianco con la possibilità di rimanere? Non ho mai sentito un giornalista dire che potrebbe restare in viola. Non ho mai sentito questa possibilità. Lo conoscono. Purtroppo quando si nasce in un settore giovanile, si viene considerati sempre come un giocatore della Primavera".

Secondo lei qual è la possibilità più concreta?

"Noi speriamo che, parlando col mister, dimostri di essere da Fiorentina. Se però è l'esima scelta, è giusto che la Fiorentina gli dia la possibilità di andare a giocare".

Con la Fiorentina ci avete parlato?

"Noi abbiamo sempre lavorato benissimo col direttore Pradè. Abbiamo sempre fatto scelte insieme. Continueremo con questa politica anche in futuro. Nel momento opportuno ci siederemo e decideremo il da farsi".

Mercato all'estero?

"Ho sempre detto che i giocatori devono capire che c'è unmercato anche all'estero e che tale possibilità potrebbe valere come una crescita. Noi italiani non siamo abituati a fare questo tipo di scelte. Quanti italiani vanno a giocare all'estero? Pochissimi. I norvegesi o gli svedesi per dire sono più di noi in Premier League. Noi italiani siamo restii ad andare via da casa, proprio come cultura. I giovani però devono capire che ci sono anche altri palcoscenici ed altri campionati che possono essere motivo di crescita rispetto a quello che potrebbero fare in Italia. Anche perché i giovani all'estero di solito hanno maggiore possibilità di giocare".

Per caratteristiche la Fiorentina potrebbe giovare di una sua permanenza?

"Per me Bianco è un giocatore diverso rispetto a tutti quelli che ci sono nella Fiorentina. Forse Fagioli, ma lui è più tecnico e più mezzala. Oggi secondo me Bianco nella rosa della Fiorentina ci starebbe bene, anche se sono di parte. Penso che sia un giocatore molto intelligente ed è per questo che potrebbe starci. Ha fatto bene a Monza e penso che potrebbe dunque stare in Serie A anche in viola".