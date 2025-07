Franchi, tanti dubbi sul parcheggio da 3mila posti. Tifosi e residenti aspettano novità

Tornando a parlare del futuro del Franchi, dopo il riottenimento dei 55 milioni di euro per il restyling dai Piani Urbani Integrati, il Corriere Fiorentino scrive che i residenti di Campo di Marte si interrogano su che fine abbia fatto il parcheggio da 3 mila posti da realizzare in area ferroviaria lungo via Campo d’Arrigo. Una necessità per i tifosi, ma anche per chi vive e lavora nel quartiere. Il riferimento va a quel che Nardella, negli da sindaco, aveva definito la famosa "vela verde" con al di sotto 15 mila metri quadrati di nuovi spazi divisi tra commerciale, uffici e hotel. Una capiente area di sosta per chi andrà allo stadio ma anche per chi abita nei dintorni del Franchi.

Attualmente la zona è area di cantiere per i lavori del tunnel alta velocità (lo spazio è utilizzato come deposito per i «conci», gli elementi con cui si realizza il rivestimento delle gallerie) e il tema, contenuto nel piano strutturale recentemente approvato, è scomparso dal dibattito politico (nel 2022 si ipotizzava che le opere per il Franchi viaggiassero di pari passo col parcheggio e finissero entro il 2026). L’ipotesi di "salvare" i residenti dalla sosta selvaggia con la cosiddetta "ZTL viola" non è praticabile a causa delle norme che regolano le limitazioni del traffico. A oggi, spiega il quotidiano locale, vanno definiti i progetti e i finanziamenti. Sul tavolo ci sono due opzioni: risorse del Comune, o una "partita di giro" sulla riqualificazione urbana delle ex officine grandi riparazioni di Ferrovie, l’area in zona Leopolda dove nascerà un nuovo complesso con il 60% di edilizia residenziale. Dal Comune spiegano che "al tavolo aperto per la discussione delle opere complementari al passante dell’alta velocità c’è anche il parcheggio". Da Ferrovie precisano però che "siamo ancora in una fase interlocutoria". Intanto i residenti attendono da anni soluzioni concrete - si legge sul giornale -.