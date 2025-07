Social La Fiorentina lancia la terza maglia che si ispira ai colori dell'Arno

La Fiorentina e Kappa lanciano in questi minuti la terza maglia di colore azzurra. Una scelta in omaggio all'Arno come spiega la società stessa sui social: "Un omaggio al flusso armonioso dell'Arno e alla tradizione senza tempo della Fiorentina.

Indossa il cuore pulsante della città con la nuova terza maglia Kombat". Le maglie sono già in vendita negli store on line di Kappa e della Fiorentina.