Mercato su Nzola e Ikoné, per il resto poche offerte: la Fiorentina vuole piazzare 8 esuberi

Nel suo box dedicato alla Fiorentina, il Corriere dello Sport si concentra anche sui diversi esuberi ancora all'interno della rosa di Stefano Pioli, da piazzare inevitabilmente altrove. Quali Barak, Brekalo, Christensen, Nzola, Ikone, Infantino, Kouame, Sabiri: sono questi, per adesso, coloro che sono fuori dal progetto, e quindi anche dalle riflessioni che coinvolgono il resto della squadra. Otto calciatori da piazzare, non con poche difficoltà: la Fiorentina cerca cessioni definitive, mentre le squadre che hanno bussato alla porta per chiedere informazioni vorrebbero chiudere le operazioni sulla base di prestiti.

In questo gruppetto di esuberi, Nzola risulta quello con più mercato: l'angolano interessa a Pisa, Genoa e Parma. Interessi anche per Ikonè, che piace a Cremonese e Pisa. Per gli altri, per adesso, le offerte latitano. Soprattutto per Kouame, ancora ai box a causa della lesione del crociato subita lo scorso aprile; l'ivoriano sarà il più difficile da piazzare, non solo per l'infortunio ma soprattutto per lo stipendio, 1.7 milioni di euro annuali garantiti dall'ultimo contratto firmato.