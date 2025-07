Subito una bella Viola. Con la Primavera Kean in gol e un tridente che fa sognare

"Bella Fiorentina. E il tridente può far sognare", è il titolo proposto da Tuttosport in riferimento all'amichevole giocata ieri sera dalla squadra di Pioli contro la Primavera. Un 8-0 che ha dato l'inizio alla stagione con un Moise Kean ritrovato subito in gol e uno schieramento offensivo non di poco conto: col classe 2000 hanno agito infatti da titolari Dzeko e Gudmundsson, in un trittico offensivo che lascia grandi speranze ai tifosi viola. Un tridente nascosto nei primi allenamenti (col 3-5-2) ma che poi Pioli ha lanciato nelle ultime sedute e nella prima amichevole. Un esperimento risultato subito positivo (in gol sia Kean - il portierino Fei gli ha negato la doppietta - che Dzeko mentre Gudmundsson ha colpito una traversa) con un 3-4-1-2 modulo di riferimento, utilizzato in passato da Pioli e che gli permette così di far coesistere le tre punte alle quali ha chiesto disponibilità e sacrificio. Non a caso l'islandese è indietreggiato spesso e volentieri sulla linea di centrocampo.

Nota lieta anche Dodo che, nonostante lo stallo del suo rinnovo, è tornato in campo carico ed ha preso subito alla lettera la sfida di Pioli che gli ha chiesto di essere più presente e decisivo in area non solo in termini di assist (che nella scorsa stagione gli sono valsi una vacanza pagata da Kean) ma anche di gol. Nella ripresa gloria per Ndour con una tripletta che ne mette in evidenza la capacità di inserimento, per Fazzini e Sottil entrambi in gol; quest'ultimo ha ben impressionato a tutta fascia, nuova veste che gli ha ritagliato Pioli.