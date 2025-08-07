Sorprende la crescita di Pongracic. La Nazione: "Preciso, rapido, puntuale"

Secondo La Nazione, in edicola, tra gli aspetti positivi della preparazione estiva della Fiorentina c’è la crescita di Marin Pongracic. Il croato, lo scorso anno, è stato utile nelle rotazioni soltanto nel girone di ritorno. Per Pioli è una sorta di nuovo acquisto - si legge - Preciso, rapido, puntuale. Con la palla al piede è chiamato a impostare. E sa farlo molto bene. Infine il quotidiano scrive che Dodo si ricandida a essere un fattore sulla fascia destra: l’intesa con Kean è efficace. I due si stimano e cercano.