Flavio Cobolli sponsorizza Kean per la Roma: "Mi piacerebbe molto"
Al "Processo al 90", la trasmissione del lunedì di Rai 2 per approfondire il turno di campionato appena terminato è stato ospite anche il tennista protagonista dell'ultima vinta dall'Italia Flavio Cobolli. Oltre a ribadire la grande amicizia con Edoardo Bove la cui maglia viola con dedica all'amico era in bella vista in un quadro alle sue spalle ("ora è in pensione ma spero che presto tornerà" ha detto), l'atleta ha risposto anche ad una domanda sui problemi della Roma soprattutto in attacco e su chi vorrebbe dal mercato di gennaio: "A me piace molto Kean, mi piacerebbe molto se arrivasse lui".
