Solomon torna al Tottenham, la Fiorentina non sembra volerlo riprendere

Solomon torna al Tottenham, la Fiorentina non sembra volerlo riprendereFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:27Rassegna stampa
di Redazione FV

Niente nuove su Manor Solomon che con lo scadere del suo prestito alla Fiorentina fa ritorno al Tottenham che continua a detenere il suo cartellino. Il classe 1999 israeliano non è stato riscattato dai viola che potranno eventualmente ridiscutere l'accordo, anche se - scrive oggi il Corriere dello Sport - Stadio - allo stato attuale non sembra essercene la volontà. I londinesi avevano chiesto 10 milioni per il riscatto del giocatore e tali sono rimasti. A questo punto la dirigenza viola dovrà rimboccarsi le maniche per garantire subito a Fabio Grosso un nuovo esterno d’attacco, partendo dal presupposto che Luca Koleosho è il preferito.