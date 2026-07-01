Il Torino non molla Amatucci ma non c'è ancora l'accordo con la Fiorentina

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Per il centrocampo la dirigenza del Torino continua a sondare più piste: come riporta Tuttosport, una è quella che porta a Lorenzo Amatucci. Classe 2004, di proprietà della Fiorentina, nell’ultima stagione il centrocampista ha giocato al Las Palmas. Proprio in Spagna ha avuto modo di mettersi in mostra ed è il motivo per cui Alaves e Levante gli fanno la corte. Petrachi conosce bene il calciatore, alla Salernitana quando l’attuale ds granata era proprio in Campania ma al momento l’accordo con i viola non c’è: il Torino vorrebbe chiudere la trattativa con la formula del prestito con diritto (o obbligo) di riscatto.