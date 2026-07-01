La prima giornata a Firenze di Viery: stanco e con pochi sorrisi

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È iniziata ieri l'avventura italiana di Viery, centrale difensivo che sarà il primo volto della Fiorentina 2026/27. La Nazione oggi in edicola ripercorre la prima giornata a Firenze del brasiliano arrivato dal Gremio, tra lo sbarco nelle prime ore del mattino a Fiumicino e le visite mediche svolte a Sesto Fiorentino, un cambio di programma da parte del club rispetto all'iter che prevedeva l'idoneità a Villa Stuart a Roma.

Viery è apparso stanco e con poca voglia di concedersi sorrisi, un atteggiamento che sui social ha perfino alimentato qualche commento polemico. Nulla di più normale, però, per un ragazzo appena sbarcato in Italia dopo 11 ore ore di volo (è partito da Rio) e con il fardello di un trasferimento milionario sulle spalle. Oggi arriveranno le firme sul contratto che legherà fino al 2031 Viery alla Fiorentina, che ha investito 15 milioni di euro più 2 di bonus per assicurarsi il classe 2005. Poi sarà il momento dell’annuncio e delle prime parole