Multa dall'UEFA per la Fiorentina: la posizione del club e cosa succederà

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Una sanzione da 6 milioni di euro è piovuta sulla testa della Fiorentina ed è arrivata direttamente dalla Uefa. Come riporta La Nazione, il motivo è spiegato nel dispositivo della Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club: il rapporto fra ricavi e il costo rosa deve essere inferiore al 70% (uno dei parametri del famoso Fair play finanziario), come previsto dalla cosiddetta ‘squad cost rule’. Un limite che è stato superato dalla Fiorentina nell’anno solare 2025, oltre che dal Napoli e dal Bologna, club che però hanno evitato la sanzione visto che «il loro scostamento è stato interamente compensato dall’eccedenza degli utili calcistici registrata negli esercizi chiusi nel 2025 e nel 2026». La Fiorentina ha preso atto della sanzione senza particolare sorpresa: la multa sarà pagata e non sarà fatto alcun ricorso.

Una volta pagata la sanzione, la posizione del club tornerà sotto osservazione solo quando la squadra si qualificherà nuovamente per le competizioni europee. La stagione 2026/2027 non sarà dunque oggetto di analisi (proprio perché la Fiorentina è fuori dall’Europa), ma se la squadra di Grosso dovesse staccare il pass per le competizioni europee per la stagione 2027/2028 i dati finanziari del club di Commisso sarebbero di nuovo attenzionati dal gennaio al dicembre del 2027.