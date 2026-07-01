FirenzeViola L'attesa per il secondo acquisto. Il Sassuolo fissa il prezzo per Thorstvedt. Intanto ecco la Viola del futuro

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Il mercato degli esterni ma anche gli interventi a centrocampo. Mancano circa giorni all'inizio del ritiro e la Fiorentina prova ad accelerare

E' arrivato Viery ma già si pensa a quale potrà essere il secondo acquisto della Fiorentina. Tanti nomi ma forse servirà un po' di tempo per entrare nel vivo del prossimo affare, anche perché c'è sempre un mercato in uscita che deve prendere il via. Si attende l'uscita di Beltran verso il River Plate mentre per Gudmundsson - al di là di legittime speranze - pare al momento complicato pensare di poter ricavare una cifra intorno ai venti milioni. In entrata, come dicevamo, varie ipotesi per gli esterni di difesa e d'attacco mentre il centrocampo sembrerebbe il reparto dove intervenire di meno.

Thorstvedt, la posizione del Sassuolo

L'impressione è che per il norvegese del Sassuolo si debba aspettare la fine dei mondiali per affondare il colpo. Al momento la Fiorentina non ha ancora preso contatti con il club emiliano per iniziare una trattativa. E il Sassuolo pare abbastanza fermo sulla sua posizione, pur essendo il giocatore in scadenza 2027. Il prezzo, nella testa dei dirigenti neroverdi, oscilla tra i 15 e i 20 milioni, una base di partenza forse per arrivare a quindici, cifra comunque non banale. Grosso stima il calciatore e sa cosa può dargli ma è evidente che al di là dell'importanza di Thorstvedt, i dirigenti viola si terranno delle alternative pronte per non restare appesi al norvegese e al Sassuolo. Tutto questo senza dimenticare che se per Fagioli dovesse arrivare un'offerta congrua dalla Premier, verrebbe fatto probabilmente partire e allora occorrerebbe trovare rapidamente un sostituto di valore.

Un altro 2010 di valore

La Fiorentina intanto inizia a piazzare autentici colpi per il futuro: dopo l'acquisto di Dennis Beldenti dall'Union Brescia per un milione di euro più bonus, ecco un altro innesto molto interessante. Ancora un 2010, Fortune Egharevba, attaccante centrale che arriva dal Verona (nazionalità italiana) e che ha segnato a raffica in tutte le categorie. Nel 2023-24 è stato il protagonista assoluto dell'Under14 portando il Verona in finale nazionale e segnando ben 35 reti. Questi due acquisti sembrano dare la sensazione di una Fiorentina che vuol guardare al futuro, provando a mettersi in casa talenti che sono già in rampa di lancio e che adesso necessitano delle cure giuste per poter spiccare il volo al momento opportuno.