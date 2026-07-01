Ufficiale Joma nuovo sponsor tecnico della Fiorentina: l'annuncio con un piccolo spoiler

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Fiorentina e Joma hanno annnunciato ufficialmente il ritorno dello sponsor tecnico spagnolo per le divise da gara e da allenamento del club viola. Un piccolo spoiler era già arrivato con il primo acquisto della sessione estiva Viery, presentatosi alle visite mediche e al Viola Park con il nuovo kit da allenamento, oggi un video ha annunciato l'inizio della partnership.

"Ci sono ritorni che si sentono sulla pelle", il testo condiviso in mezzo ad alcune immagini che mostrano qualche dettaglio della nuova maglietta tutta viola che sancirà l'inizio dell'era Joma come Technical Sponsor dopo gli anni con Robe di Kappa, azienda salutata proprio negli scorsi giorni dalla Fiorentina. Il 6 luglio, lo ricordiamo, è previsto un evento nel centro di Firenze per il lancio delle nuove divise da gioco che scenderanno in campo con l'inizio della stagione 2026/27.