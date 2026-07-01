Calciomercato Joao Mario proposto alla Fiorentina, che però non è convinta: la situazione

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C'è un nome che è vicino alla Fiorentina per la fascia destra e si tratta di Joao Mario, terzino tornato alla Juventus dopo il prestito al Bologna. Un calciatore che potrebbe arrivare a Firenze questa estate anche se ci sono ancora diverse tessere del domino che devono andare al loro posto. Intanto la volontà del club gigliato, che in questo momento sta vagliando altri profili e ha inserito il calciatore nella lista dei possibili acquisti ma solo se non dovessero andare a segno altre trattative. Joao Mario è stato proposto dalla Juventus e in particolare dagli agenti del calciatore, che dopo aver ricevuto dai bianconeri il messaggio di non essere parte del progetto di Spalletti sta cercando una nuova sistemazione dopo i sei mesi passati al Bologna.

Joao Mario ha dato l'ok alla Fiorentina

Nel fare un quadro della situazione, uno degli aspetti più importanti è il fatto che il calciatore ha già espresso il suo gradimento ad un trasferimento a Firenze. Certo, la Fiorentina non è l'unico club che il classe 2000 sta prendendo in considerazione, ma è sicuramente uno di quelli in cui non gli dispiacerebbe trasferirsi per proseguire il percorso in Italia. Anche sulla strada di Joao Mario ci sono diverse opzioni sul tavolo (tra cui anche un ritorno in patria), in questo momento però nessuna è più concreta delle altre e la Fiorentina è tra le ipotesi.

La Fiorentina si guarda intorno

Come detto però, la società viola in questo momento non ha intenzione di affondare il colpo. La Juventus chiede una cifra attorno ai 10 milioni di euro dopo aver pagato 12 milioni il calciatore prelevandolo dal Porto un anno fa. Una cifra ritenuta congrua (magari abbassandola di qualche milione di parte fissa ed inserendo i bonus), il problema è che la squadra mercato non è sicura che Joao Mario possa essere il degno erede di Dodo. Siamo insomma ancora a una fase iniziale della trattativa che probabilmente andrà avanti ancora per un po'. In attesa di capire due cose: la prima è se e quando Dodo lascerà la Fiorentina, la seconda è quali alternative ci potranno essere. Però Joao Mario è nella lista della squadra viola.