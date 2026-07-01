RFV Calamai: "La multa dell'Uefa è una macchia nella gestione Commisso"

vedi letture

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", Luca Calamai si è soffermato sulla multa comminata dall'UEFA alla Fiorentina per non aver rispettato alcuni parametri finanziari: "Chiaro che la multa dell'UEFA non può scivolare. Non è qualcosa di drammatico perché è una cifra che in un budget di una società come la Fiorentina non incide in maniera determinante. Lo fa forse più dal punto di vista psicologico, perché la Fiorentina è stata indicata nella gestione Commisso come una potenza economica sempre in equilibrio con i conti, senza debiti.

Questa multa diventa una macchia che completa il fallimento dell'estate scorsa. Devo dire che è un altro sgradevole regalo che la vecchia gestione lascia a Paratici".