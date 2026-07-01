La Fiorentina osa per Oso: Paratici vuole il laterale del Siviglia

vedi letture

"La Fiorentina osa per Oso". Così scrive stamani La Gazzetta dello Sport che riporta l'interesse della Fiorentina per il laterale spagnolo di proprietà del Siviglia, al secolo Joaquin Martinez Gauna. Terzino sinistro spagnolo con sangue sudamericano nelle vene, Oso è un'idea di Paratici che nelle ultime ore è diventato qualcosa di più concreto.

Il problema è che piace a tanti e ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, la prima offerta da 5 milioni della Fiorentina è stata rispedita al mittente ma il club viola spera di riuscire a trattare visto il contratto in scadenza nel 2027 e la mancanza di trattative per il rinnovo tra Oso e il Siviglia. Gli spagnoli non vorrebbero scendere sotto i 10 milioni, Paratici è pronto al tira e molla cercando intanto di mettere a segno anche qualche cessione. Una curiosità su Oso: i genitori sono originari di Reconquista, il paese che ha dato i natali a Gabriel Omar Batistuta in Argentina.