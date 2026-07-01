Quanto è costato Sabiri alla Fiorentina? 62,5mila euro ogni minuto giocato

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Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla di Abdelhamid Sabiri e della fine del suo contratto con la Fiorentina arrivata ieri. Tutto era iniziato il 31 gennaio 2023 - sottolinea il quotidiano - quando il club viola, dopo esser stato castigato da un gol e un assist del giocatore in Sampdoria-Fiorentina 4-1 nel maggio 2022 e dopo averne apprezzato le prestazioni con il Marocco nel Mondiale in Qatar, decise di acquistarlo dalla società ligure per 2,5 milioni. All’epoca la dirigenza viola optò per chiudere l’operazione già nel mercato invernale per anticipare la concorrenza: la scelta di lasciare per sei mesi il giocatore a Genova, tuttavia, non si tradusse poi in alcunché di positivo.

La Fiorentina lo accolse nel luglio del 2023: in un video tutt’ora presente sui propri canali ufficiali Sabiri (salutato anche da qualche tifoso al Franchi) si professa «felice, desideroso di dare il massimo per questa squadra e crescere per diventare un giocatore importante». Intenzioni rimaste nel cassetto. Ma quanto è costato Sabiri alla società viola? Con un ingaggio lordo da 1,48 milioni di euro all’anno (800 mila netti), l’investimento si è tradotto in soli 40 minuti in viola: un bottino che, cartellino alla mano, è costato alla Fiorentina 62,5 mila euro per ogni minuto giocato.