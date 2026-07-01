Oggi l'ufficialità di Viery alla Fiorentina, poi lui tornerà in Brasile: il motivo

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È il giorno dell'ufficialità del passaggio di Viery dal Gremio alla Fiorentina per 15 milioni più bonus. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, dopo aver svolto tutto l'iter legato alle visite mediche nella giornata di ieri, il difensore classe 2005 oggi formalizzerà il suo accordo e sarà annunciato dal club gigliato. Poi però Viery tornerà in Brasile per risolvere le ultime questioni legate al visto e successivamente farà ritorno in Italia, per essere a disposizione di Grosso già dal 7 luglio, giorno del raduno e dei primi test per tutta la rosa.

Il quotidiano poi aggiunge il dettaglio delle nuove maglie da allenamento firmate Joma. Dalle prime immagini di Viery si scorge la novità per la stagione 2026/27: il cambio sponsor, da Kappa a Joma. Per le maglie appuntamento al prossimo 6 luglio, con un evento ad hoc per presentare il kit del centenario.