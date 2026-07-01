La Sampdoria rivuole Martinelli ma lui valuta soluzioni in Serie A

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La Sampdoria vuole riportare a Genova sia Mattia Viti che Tommaso Martinelli. I blucerchiati puntano a chiudere per la conferma del prestito, per entrambi, e per questo sono in trattativa con il Nizza e con la Fiorentina. Martinelli, portiere di 20 anni, al momento non trova spazio a Firenze ma sta valutando possibili soluzioni in A. Se non dovessero arrivare, la Sampdoria sarebbe destinazione gradita in B. Per Viti l’ostacolo, un po’ come Thorsby, è rappresentato dall’ingaggio di circa 1 milione. Ma la volontà dei due potrebbe essere decisiva, al di là dei numeri, per un ritorno a Genova