L'Avellino a un passo dal chiudere per Martinelli: trattativa avanzata
L'Avellino è molto vicino a Tommaso Martinelli, giovane portiere della Fiorentina pronto ad un nuovo prestito dopo i sei mesi alla Sampdoria della scorsa stagione. Come riporta Sportitalia, la squadra campana deve trovare un nuovo portiere Under dopo l'addio di Giovanni Daffara, passato prima alla Juventus che lo ha ceduto poi al Parma. E nella serata di ieri c’è stata svolta importante per la porta, con una accelerata per il classe 2006 di proprietà della Fiorentina: scatto deciso dell'Avellino che può chiudere a stretto giro di posta visto che la trattativa è in stato avanzato.
Non solo Eddy Kouadio dunque, altro nome per cui l'Avellino ha trovato già un accordo con la Fiorentina e manca solo il sì del difensore, gli irpini puntano anche su Martinelli che nonostante l'interesse di vari club tra cui soprattutto la Sampdoria, si prepara a tornare in Serie B stavolta con la maglia dei campani.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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