Dall'Argentina sicuri: Beltran pronto a dire sì al River, è atteso a Buenos Aires

vedi letture

Lucas Beltran al River Plate, forse ci siamo davvero. Dall'Argentina il media TyC Sports è sicuro: nelle prossime ore l'attaccante sbarcherà a Buenos Aires per iniziare così la sua seconda avventura in maglia Millionarios. La priorità del calciatore 2001 era rimanere in Europa. Questa volta, però, le cose sono cambiate. Dopo due stagioni in Serie A e un'altra nella Liga con il Valencia, il giocatore di Cordoba è pronto a dire sì .

L'accordo prevede 500.000 euro per un prestito iniziale con obbligo di riscatto della metà dei diritti di Beltrán per 6,7 milioni di euro. Nonostante la minusvalenza (il giocatore è stato acquistato per quasi 20 milioni di euro nel 2023), la Fiorentina ha già accettato la proposta e deve solo definire le modalità di pagamento. Non ci sono più ostacoli tra i club e l'unico passo rimanente è quello di finalizzare gli accordi con il giocatore.

Nonostante l'arrivo di Rafael Santos Borré e le trattative in corso per Ángel Correa, l'allenatore Eduardo Coudet ha insistito sul ritorno dell'attaccante venticinquenne perché risponde perfettamente ai requisiti richiesti dal tecnico per il ruolo. L'insistenza del River Plate e le ripetute chiamate dell'allenatore Coudet lo hanno convinto a cambiare idea, e ora è vicino a iniziare la sua seconda esperienza con il club.