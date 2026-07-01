A sinistra piace Tavares della Lazio. Che ha sondato Piccoli per l'attacco

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La Fiorentina scandagli il mercato alla ricerca dei giocatori giusti da mettere a disposizione di Fabio Grosso quanto prima. L'edizione di Firenze di Repubblica riporta come a sinistra piaccia Nuno Tavares della Lazio, club con il quale ci potrebbe essere in ballo anche un altro potenziale affare, stavolta in uscita. Per Piccoli infatti ci sarebbe stato qualche approccio da parte dei biancocelesti, anche se ci sono diversi ostacoli perché la Fiorentina cederebbe il calciatore solo a determinate condizioni: la cifra spesa lo scorso anno per l’acquisto dal Cagliari, 27 milioni di euro, è fuori portata per tanti club e sicuramente sarà realizzata una minusvalenza.

Molto dipenderà però anche dalla voglia di Piccoli stesso. Prima di lasciare la Fiorentina l’attaccante vuole aver garantito un posto da titolare in un’altra squadra ambiziosa.