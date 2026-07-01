Koleosho e Thorstvedt restano i due nomi caldi per la Fiorentina: cosa manca

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Koleosho e Thorstvedt restano i primi due nomi per il calciomercato estivo della Fiorentina. L'edizione di Firenze di Repubblica spiega che queste due sono le trattative più impostate anche se entrambe presentano degli ostacoli per il definitivo sì. Sull’esterno dell’Under 21 manca la volontà del giocatore: un placet che la Fiorentina pensava di incassare prima, quando di fatto ha trovato un’intesa con il Burnley proprietario del cartellino. Anzi, nell’idea del club con il sì di Koleosho si potevano abbassare anche le pretese economiche — 10 milioni — del club inglese o modificare la formula dell’operazione che se andrà in porto sarà impostata sulla base del prestito con obbligo di riscatto.

L’altra priorità invece è a centrocampo e riguarda Thorstvedt. Anche in questo caso la Fiorentina è consapevole di aver mosso bene le proprie pedine per convincere il calciatore, che ha aperto senza indugi al trasferimento, ma manca ancora un accordo vero con il Sassuolo. Che pur avendo poco margine di richiesta, vista la scadenza di contratto nel 2027, punta a massimizzare dalla cessione.