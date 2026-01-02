Kean verso la panchina con la Cremonese. Il Corriere Fiorentino fa il punto su Moise

Tutti concentrati sul ritiro e sulla sfida cruciale per la salvezza contro la Cremonese, in programma domenica. Tutti, tranne uno. Un’assenza che pesa, perché riguarda Moise Kean, teoricamente l’uomo chiamato a trascinare la squadra nei momenti decisivi. E invece la situazione è diversa. L’attaccante, ufficialmente in “permesso per motivi familiari” da martedì — anche se più di una voce lo vorrebbe lontano già da lunedì — salvo imprevisti o slittamenti farà ritorno al Viola Park soltanto oggi. Una preparazione tutt’altro che ideale in vista di una partita così delicata, sottolinea il Corriere Fiorentino, considerando che Moise avrebbe saltato quattro allenamenti su sei. A questo si aggiungono le possibili distrazioni e i pensieri legati alle ragioni che lo hanno portato ad allontanarsi da Firenze.

Per tutti questi motivi, e anche per le dinamiche interne allo spogliatoio che non possono essere ignorate, la sua presenza contro la Cremonese appare tutt’altro che scontata. La decisione finale spetterà a Paolo Vanoli, che con ogni probabilità vorrà confrontarsi direttamente con il giocatore prima di sciogliere ogni dubbio. L’incontro, come previsto, è in agenda per oggi. Un colloquio in cui il tecnico dovrà capire soprattutto quanto il ragazzo sia concentrato sulla Fiorentina.