Scambio Casadei-Mandragora. Per La Repubblica Rolando vorrebbe restare a Firenze
Non solo Solomon, la Fiorentina continua a lavorare sul mercato alla caccia di profili in grado di aiutarla ad uscire dall'ultimo posto in classifica. In tal senso ai viola piace Cesare Casadei del Torino, centrocampista della Nazionale under 21. L’ipotesi è quella di uno scambio con Rolando Mandragora, che a Torino ha già giocato nella stagione 2021/2022, e che è cercato anche dal Genoa. Rolando però, per adesso, avrebbe espresso la volontà di restare a Firenze. A riportarlo è La Repubblica.
Effetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonesedi Luca Calamai
1 Effetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonese
Lorenzo Di BenedettoLa rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
Angelo GiorgettiParatici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
