Scambio Casadei-Mandragora. Per La Repubblica Rolando vorrebbe restare a Firenze

Non solo Solomon, la Fiorentina continua a lavorare sul mercato alla caccia di profili in grado di aiutarla ad uscire dall'ultimo posto in classifica. In tal senso ai viola piace Cesare Casadei del Torino, centrocampista della Nazionale under 21. L’ipotesi è quella di uno scambio con Rolando Mandragora, che a Torino ha già giocato nella stagione 2021/2022, e che è cercato anche dal Genoa. Rolando però, per adesso, avrebbe espresso la volontà di restare a Firenze. A riportarlo è La Repubblica.