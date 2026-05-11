Solo De Gea sta sopra il 6: il miglior viola contro il Genoa per i quotidiani

Solo De Gea sta sopra il 6: il miglior viola contro il Genoa per i quotidianiFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:13Rassegna stampa
di Redazione FV

Solo David De Gea e i due difensori centrali si salvano tra i viola in Fiorentina-Genoa. Il portiere riesce addirittura a portare a casa qualche 6,5 dai quotidiani, mentre Pongracic e Ranieri svolgono il loro compito. Per tutti gli altri sfilza di 5. Questi i voti nel dettaglio per De Gea:

Gazzetta dello Sport: 6
Corriere dello Sport: 6
Tuttosport: 6
La Nazione: 6,5
Repubblica: 6,5
Corriere Fiorentino: 6
FirenzeViola.it: 6,5