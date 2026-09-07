FirenzeViola L'addio di Grosso: non dimissioni, ma è arrivato un suo passo indietro

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Un fulmine a ciel sereno. Fabio Grosso non è più l'allenatore della Fiorentina. Ma più che a sollevarlo dal suo incarico sia stata la società, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, si fa strada l'ipotesi che sia stato lui a voler fare un passo indietro. L'aria si era fatta pesante, molto pesante intorno al tecnico viola. Del resto le tre sconfitte consecutive e il modo in cui sono arrivate facevano presagire che la partita di venerdì con il Venezia potesse anche essere un'ultima spiaggia. E invece senza perdere ulteriore tempo le strade tra la Fiorentina e Fabio Grosso si sono divise.

Grosso e le sue riflessioni

Lo stesso Grosso ha avuto modo riflettere ulteriormente su questo avvio horror del campionato, ha analizzato a mente fredda cosa non ha funzionato, cosa gli ha regalato il mercato e soprattutto ha ripensato anche all'umore della piazza. Evidentemente anche a quel coro finale: "Grosso salta la panchina". Una sentenza popolare che probabilmente lo ha colpito, lui che è una persona sensibile. Ieri in conferenza stampa a una precisa domanda su eventuali dimissioni aveva risposto che no, non ci pensava. Ecco, adesso però pare proprio che in questa giornata di riflessioni lo stesso Grosso abbia maturato l'idea che forse sarebbe stato difficile andare avanti in questo clima e con un inizio così disastroso. E ci sarebbe quindi stato da parte dello stesso Grosso un passo indietro, con la scelta di farsi da parte dopo neanche due mesi di lavoro. Non si tratterebbe insomma di dimissioni vere e proprie ma di una presa di coscienza delle difficoltà a proseguire l'avventura.

