Il pensiero di Ferrara: "Grosso ha l'aria di chi si è arreso ma così non è"

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Spazio al commento di Benedetto Ferrara sulle pagine de La Nazione all'indomani della sconfitta della Fiorentina contro il Torino. Questo un estratto del pensiero del giornalista: "La Fiorentina continua a festeggiare a modo suo il secolo di vita. Terza sconfitta, punti zero. La curva cancella a stretto giro le belle emozioni di una settimana piena di nostalgia e canta salta la panchina. Grosso in sala stampa ha l'aria di chi si è arreso ma così non è. D'altra parte è stato l'illusionista Paratici a portarlo a Firenze.

Lui vuole gente obbediente, giocatori suoi e tecnico pure". Poi si domanda chi è il leader di questa squadra: "Perché non sa reagire? E' giovane, ok, ma la gioventù dovrebbe significare coraggio ed energia. Ma forse ci aveva spiegato tutto il tenore amico di Trump quando cantava al Franchi "all'alba vinceroooooo". Ecco forse andrebbe detto alla Lega. Sicuramente, alle sei di mattina, il 5 settembre, fa anche meno caldo".