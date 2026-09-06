Cecchi sulla Fiorentina: "Meglio i vecchi ex che i nuovi? Non proprio"

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Sulle pagine de La Nazione c'è spazio anche per il commento di Stefano Cecchi al 2-1 rifilato dal Torino alla Fiorentina ieri al Franchi. "Il parametro paradossalmente ce lo offrono proprio i nostri ex giocatori. Se fossero rimasti a Firenze Mandragora, Comuzzo e Fortini ieri sarebbero rimasti in panchina. Giocando titolari, sono stati invece i protagonisti di una vittoria granata più che meritata.

Perché loro sono più forti di Dragusin di Joao Mario e di Atta? Per me no. Per me ieri il Torino ha vinto perché ha dimostrato di essere squadra organizzata, con un'identità precisa, non abbattendosi di fronte alle difficoltà". Differente invece è la situazione della Fiorentina, che "ha di mostrato di essere solo un manipolo di acquisti milionari che non riesce ad essere gruppo".