SHPENDI, Non vedo l’ora di iniziare la B con il Cesena

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i tanti obiettivi e suggestioni di mercato legate al mondo della Fiorentina si è fatto anche il nome di Cristian Shpendi, protagonista assoluto con il Cesena nell’ultimo campionato di Serie C, dove è riuscito a mettere a referto ben 21 reti, che hanno permesso ai suoi di fare 96 punti. Tuttavia, nonostante le tante lusinghe di vari club, il futuro del classe 2003 dovrebbe essere ancora a tinte bianconere, come confermato dallo stesso in un’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: “Nella mia testa ci sono solo il Cesena e la B, il campionato più imprevedibile e difficile di tutti.

I 21 gol di quest’anno sono stati un bel traguardo, ma ora diventano una responsabilità, perché so che i tifosi si aspettano tanto da me”.