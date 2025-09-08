Settore ospiti aumentato e biglietti: sarà una giornata decisiva per il Casms

Sulle pagine odierne de La Nazione si fa il punto sul clima che si respira a Firenze in vista della super sfida di sabato con il Napoli: in città c’è aria di grande sfida eppure, a cinque giorni dal fischio d’inizio di Fiorentina-Napoli, la notizia non è il campo ma che i biglietti non sono stati ancora messi in vendita. Tutto resta appeso al pronunciamento del Casms (il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive), atteso già nelle prossime ore e chiamato a sciogliere i nodi che da giorni bloccano l’inizio della vendita dei tagliandi.

Il punto più delicato riguarda la gestione del settore ospiti del Franchi, che rispetto allo scorso anno da questa stagione potrebbe aumentare la sua capienza fino a 700 unità. Una buona notizia per la Fiorentina ma un motivo d’allerta in più per il servizio sicurezza, visto che anche nel prossimo campionato il tifo organizzato viola siederà in Curva Ferrovia - che ha fatto il pieno di abbonamenti e sabato si annuncia sold-out - e dunque a poche decine di metri dal cosiddetto «formaggino».