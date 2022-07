SERIE A, Dal '22-'23 ci sarà un salary cap: i dettagli

Novità nel calcio italiano. Secondo quanto riportato da La Repubblica, dal 2023-2024 i club dovranno rispettare un salary cap e non si potrà spendere più dell'80% dei ricavi per ingaggi, acquisti e commissioni degli agenti. Per chi non rispetta le regole, stop al mercato. Si continua invece a trattare sull'indice di liquidità per iscriversi al campionato.