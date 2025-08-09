Senza la cessione di Beltran difficile un acquisto importante: la situazione

Senza la cessione di Beltran difficile un acquisto importante: la situazione
Pradè e Goretti piazzano un altro esubero dopo l’approdo di Nzola al Pisa, sistemando Sottil al Lecce. La Nazione spiega che l'ultima fase del calciomercato viola prevederà senz’altro altre cessioni (Ikoné, Barak, Infantino, Brekalo e compagnia) e dovrà prendere atto di quel che accadrà intorno a Beltran. Archiviato il discorso Flamengo, la Fiorentina si aspetta che l’entourage del Vichingo porti altre offerte nei tempi giusti.

Senza la cessione dell’argentino difficilmente la Fiorentina potrà proporre offerte interessanti per gli acquisti che mancano all’appello: un vice Kean e - forse, ma dipende dalla valutazione su Fortini - di un vice Dodo (Zortea è il candidato principale).