Fiorentina travolta dal Frosinone, Repubblica: "Perde e sprofonda, non è squadra"

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Nel suo fondo su la Repubblica (ed. Firenze), Giuseppe Calabrese commenta la passerella di campioni andata in scena ieri sera al Franchi dopo la cocente sconfitta col Frosinone. Nel farlo, il collega sottolinea la grandezza della storia viola e poi analizza la brutta caduta della squadra di Grosso contro i ciociari: "Durante la partita con il Frosinone avevamo seduti accanto molti dei ragazzi del centenario. Anche noi parte della storia, in mezzo a tanti amici. Ma sì, dai, qualche cinque in pagella a volte c’è scappato, però ormai è acqua passata. E poi mica siamo qui a recriminare. Le candeline sulla torta sono tante, serve un soffio collettivo. Uno per tutti, tutti per uno. Intanto la Fiorentina perde e sprofonda".

Prosegue Calabrese: "Non è ancora squadra, non ha il senso del gioco. Troppe ipotesi e nessuna certezza. E ora che si fa? La festa inizia, in fondo è la notte del centenario. Un grande rave del “vanto e gloria” dove possiamo anche fare i fighi, tanto siamo tra di noi. Ma fino a un certo punto. Il tempo passa, l’amarezza per un’altra sconfitta no. Inghiottiti dal Franchi si perde il senso del tempo perché oggi il tempo avremmo voluto essere noi. Un battito che dura un secolo. “Oh Fiorentina, di ogni squadra ti vogliam regina” cantava Narciso Parigi. Ma stasera nessuno si è sentito re".