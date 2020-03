SEMPLICI, Odissea per tornare da Siviglia

L'edizione odierna de La Nazione racconta l'Odissea che ha avuto il tecnico fiorentino ex SPAL Leonardo Semplici per tornare da Siviglia. Semplici si trovava in Spagna per un periodo di vacanza e aggiornamento professionale sul calcio, ed è rimasto bloccato nei giorni in cui il governo spagnolo ha deciso di chiudere le rotte aeree verso l'Italia a causa del Coronavirus. Così ha dovuto prendere un aereo per Parigi, poi un altro per Nizza e poi, in macchina, è entrato nel confine italiano dove un amico l'ha riportato a Firenze. Gli spostamenti al tempo del Coronavirus.