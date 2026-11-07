Nel segno del Re Leone: Pellegrino insegue il gol alla Juve come fece il suo idolo Bati

Dopo un mese e mezzo senza segnare, Mateo Pellegrino è tornato protagonista a Reggio Emilia, firmando contro il Sassuolo una rete pesante che ha contribuito alla rimonta viola. Come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, l'argentino ha risposto alle indicazioni di Vanoli, che gli aveva chiesto, insieme a Beto, di attaccare meglio la porta e aiutare la squadra a salire. Arrivato dal Parma per 22,5 milioni di euro più 2,5 di bonus, il centravanti ha già raccolto 11 presenze tra campionato e Coppa Italia, con 800 minuti giocati e quattro gol all'attivo, tre dei quali consecutivi tra Torino, Venezia e Pisa, prima del recente digiuno.

Adesso Pellegrino punta a confermarsi nella sfida più sentita dai tifosi viola. Un gol alla Juventus potrebbe rappresentare una svolta nella sua avventura a Firenze, dove battere i bianconeri ha sempre un valore speciale. Il quotidiano ricorda, a questo proposito, l'esordio di Gabriel Batistuta contro la Vecchia Signora: il 26 gennaio 1992, alla sua prima stagione in viola, l'argentino segnò di testa dopo appena sette minuti, dando il via a una storia diventata leggenda. Pellegrino è chiamato a inseguire un'impresa simile, con la possibilità di trasformare una rete contro la rivale storica in un momento di consacrazione.