SCONTRI FIO-INT, Altri 3 Daspo ai tifosi nerazzurri

Come riportato questa mattina da La Nazione, altri tre Daspo sono stati emessi dal questore Filippo Santarelli nei confronti di altrettanti tifosi nerazzurri alla luce degli scontri tra fiorentini e interisti di dieci giorni fa (in precedenza erano stati decisi provvedimenti analoghi contro altri 15 supporter). I soggetti in questione erano stati trovati in possesso di mazze e fumogeni poco prima di Fiorentina-Inter, oggetti utilizzati per fronteggiare un gruppo di tifosi Viola in piazza Alberti. Decisivo l'intervento tempestivo della Digos. I provvedimenti sono stati convalidati dal giudice; i tre destinatari hanno 29, 32 e 47 anni. Per i primi due la durata è di cinque anni, per il terzo, conosciuto alle forze dell’ordine, di otto anni.