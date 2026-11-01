Sassuolo-Fiorentina è anche Berardi-Mastantuono: la sfida dei numeri 10

Berardi e Mastantuono, due talenti mancini chiamati a trascinare Sassuolo e Fiorentina fuori dalle difficoltà. Come scrive stamani Repubblica - Firenze che dedica un focus ai due calciatori, hanno storie differenti, ma un ruolo fondamentale nelle rispettive squadre. Il primo è una bandiera neroverde, con 435 presenze, 158 gol e oltre 100 assist in carriera. Il secondo, tredici anni più giovane, è arrivato da poco a Firenze, ma ha già conquistato i tifosi viola grazie alle sue qualità tecniche e alla tripletta realizzata contro il Venezia.

Entrambi sono numeri dieci per caratteristiche, sottolinea il quotidiano, anche se Mastantuono indossa il 30, vista la decisione della Fiorentina di ritirare temporaneamente la storica maglia di Antognoni nell'anno del Centenario. Berardi, più volte accostato ai viola in passato, ha segnato due reti in questo campionato, mentre Mastantuono è già diventato imprescindibile per Vanoli, che lo ha schierato titolare in tutte le gare.

Le due squadre attraversano però un momento complicato: il Sassuolo ha raccolto un punto nelle ultime cinque partite, la Fiorentina appena due. La sfida di Reggio Emilia diventa quindi fondamentale per invertire la rotta. E gli occhi saranno puntati proprio sui due mancini, chiamati a fare la differenza. Per entrambe, ritrovare il successo passa soprattutto dalle giocate dei rispettivi uomini simbolo.