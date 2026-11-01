Aquilani, chi si rivede. Da Montella alla Primavera, la Fiorentina è speciale

Sassuolo-Fiorentina sarà una partita speciale per Alberto Aquilani, che affronterà per la prima volta da allenatore il suo passato viola. Come racconta il Corriere Fiorentino, il tecnico neroverde vive un momento complicato, proprio come Vanoli a Firenze, con entrambe le squadre alla ricerca di una vittoria che manca da cinque giornate.

Il legame di Aquilani con Firenze resta profondo. Da calciatore fu protagonista del centrocampo di Montella insieme a Pizarro e Borja Valero, collezionando 105 presenze e 15 reti. Successivamente iniziò proprio alla Fiorentina la carriera da allenatore, guidando prima l'Under 18 e poi la Primavera, con cui conquistò tre Coppe Italia e due Supercoppe di categoria.

Dopo le esperienze a Pisa e Catanzaro, Aquilani è approdato al Sassuolo, distinguendosi inizialmente per il gioco propositivo. Adesso, però, i risultati lo hanno messo sotto pressione, con dieci gol subiti nelle ultime due gare e una difesa che ha incassato complessivamente 22 reti, una in più della Fiorentina. Domani alle 18.30 l'ex viola potrebbe quindi scegliere un atteggiamento più pragmatico, affidandosi anche al rientro di Matic per ritrovare equilibrio. Una sfida delicata per entrambi gli allenatori, chiamati a interrompere un periodo negativo e risollevare le rispettive squadre.