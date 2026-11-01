Mastantuono al centro del villaggio. Solo Nico Paz tira più di lui

Franco Mastantuono è sempre più il punto di riferimento offensivo della Fiorentina, nonostante un rendimento realizzativo ancora limitato. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, il talento argentino è diventato il vero motore dell'attacco viola, costretto spesso a costruire da solo le occasioni per rendersi pericoloso.

Dopo la tripletta realizzata a Venezia lo scorso 11 settembre, il classe 2007 non ha più trovato la via del gol, ma i numeri confermano la sua centralità. Contro l'Atalanta ha toccato 69 palloni, tentato sei dribbling e concluso quattro volte, risultando il migliore per duelli vinti, falli subiti e occasioni create. In campionato Mastantuono ha già collezionato 33 tiri (dietro solo a Nico Paz con 41) 46 dribbling tentati e 63 tocchi in area avversaria, statistiche che testimoniano il peso delle responsabilità sulle sue spalle.

Il compito di Vanoli sarà adesso quello di alleggerirlo nella costruzione del gioco, permettendogli di agire più vicino alla porta. Per riuscirci servirà però una crescita dei compagni di reparto. Intanto, contro l'Atalanta, l'argentino è rimasto in campo per tutta la partita, confermando un ruolo sempre più importante anche sul piano della leadership. A partire dal Sassuolo, l'obiettivo sarà trasformare questa centralità in gol e risultati.