Qui Fiorentina, Oulai sfida Fagioli. E Vanoli riparte dal 4-3-3

La Fiorentina riparte dal 4-3-3 e Vanoli non sembra intenzionato a cambiare assetto in vista della trasferta contro il Sassuolo. Come riportato da La Nazione, il tecnico viola vuole dare continuità ai segnali positivi arrivati contro l'Atalanta, confermando un sistema di gioco che ha garantito maggiore equilibrio nelle ultime uscite. Il principale dubbio di formazione riguarda la regia, dove resta aperto il ballottaggio tra Nicolò Fagioli e Christ Inao Oulai.

Il primo è reduce da una prestazione negativa contro l'Atalanta, mentre il giovane ivoriano ha convinto entrando nella ripresa e mostrando personalità. Difficile, almeno per il momento, immaginare entrambi contemporaneamente in campo. Per il resto, Vanoli dovrebbe puntare sulle conferme. A centrocampo spazio a Ndour e Brescianini come mezzali, mentre in attacco Pellegrino sarà il riferimento centrale, affiancato da Mastantuono e Njie, quest'ultimo reduce dal primo gol in maglia viola.

Conferme previste anche in difesa, con Jimenez sulla destra, Joao Mario a sinistra e la coppia Dragusin-Viery al centro. L'obiettivo sarà trovare finalmente continuità nei risultati, migliorando soprattutto la fase difensiva. La squadra cerca risposte importanti per risalire la classifica e dare seguito ai progressi mostrati nelle ultime settimane.