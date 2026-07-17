Nazionale, non solo Pirlo e Mancini: spunta il nome di Palladino

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Tuttosport dedica spazio al casting per la panchina della Nazionale italiana. Il primo nella lista stilata da Maldini e Leonardo è Andrea Pirlo, allenatore giovane, con idee innovative che in azzurro ha giocato e vinto a ogni livello. L’altro nome forte è quello di Roberto Mancini, per i rapporti con Malagò, per un curriculum decisamente più strutturato rispetto a quello di Pirlo.

Spunta il nome di Palladino

Tra Pirlo e Mancini i due potrebbero anche decidere di sparigliare le carte e andare su un allenatore che non è mai entrato tra i papabili. L’identikit giusto potrebbe essere quello di Raffaele Palladino che è libero dopo l’addio con l’Atalanta e che può rappresentare il giusto mix tra i due candidati forti: è un giovane ma con un curriculum più strutturato in panchina rispetto a Pirlo e ha il gusto del talento e del bel gioco che ha sempre contraddistinto Mancini.