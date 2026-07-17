Tutti i motivi per cui Tolu Arokodare non sarebbe un vice Kean

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Partendo dal presupposto che Roberto Piccoli è destinato a partire, l'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio si sofferma sulla trattativa portata avanti dalla Fiorentina per Tolu Arokodare del Wolverhampton. Il centravanti nigeriano ha lo status da extracomunitario e andrebbe ad occupare l’ultimo slot riservato dopo l’arrivo di Viery.

Il ruolo di Arokodare

E siccome con identici contorni legati al tesseramento c’è in ballo anche Oulai del Trabzonspor che è a sua volta obiettivo ancora più forte di Paratici (ma il direttore sportivo viola è uno che non accetta aste o tiramolla sfiancanti e ci mette un attimo ad abbandonare una trattativa andando a colpo sicuro su un’altra), Arokodare non potrebbe essere certo considerato un vice Kean.