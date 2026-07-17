Tutti i motivi per cui Tolu Arokodare non sarebbe un vice Kean
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Partendo dal presupposto che Roberto Piccoli è destinato a partire, l'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio si sofferma sulla trattativa portata avanti dalla Fiorentina per Tolu Arokodare del Wolverhampton. Il centravanti nigeriano ha lo status da extracomunitario e andrebbe ad occupare l’ultimo slot riservato dopo l’arrivo di Viery.
Il ruolo di Arokodare
E siccome con identici contorni legati al tesseramento c’è in ballo anche Oulai del Trabzonspor che è a sua volta obiettivo ancora più forte di Paratici (ma il direttore sportivo viola è uno che non accetta aste o tiramolla sfiancanti e ci mette un attimo ad abbandonare una trattativa andando a colpo sicuro su un’altra), Arokodare non potrebbe essere certo considerato un vice Kean.
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Luca CalamaiKean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra
Lorenzo Di BenedettoParatici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
Angelo GiorgettiFirenze si stropiccia gli occhi dopo anni di auto-bullismo. Chiedevamo carta bianca per Paratici, in realtà ha avuto la carta di credito. Interventismo no-limits senza il Fair Play Finanziario e una domanda su Commisso
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