Calciomercato Passi avanti per Oulai e Joao Mario, ma l’imperativo è cedere

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La Fiorentina ha messo nel mirino i suoi obiettivi, ma non potrà affondare prima di aver ceduto: è la necessità primaria

La Fiorentina ha le idee chiare, per il centrocampo piace Inao Oulai mentre per la fascia destra è stato chiesto Joao Mario. La trattativa per l’ivoriano è avviata ma non in chiusura: il Trabzonspor ha abbassato le pretese, motivo per cui la distanza tra domanda e offerta sta diminuendo. C’è fiducia per il buon esito dell’operazione entro pochi giorni, sebbene la fuga di notizie proveniente dalla Turchia, secondo cui Oulai sarebbe virtualmente viola, non corrisponda alla versione di Fabio Paratici.

Pressing su Joao Mario

Quanto a Joao Mario, la Fiorentina è tornata a dialogare con la Juventus. I bianconeri, che hanno già sostituito l’esterno portoghese con Zeki Celik, aspettano solo l’affondo dei viola, che hanno riscosso il gradimento del classe 2000 e lo preleverebbero in prestito con diritto di riscatto. Le parti sono in contatto da giorni, Joao Mario non rientra da tempo nei piani della Juve di Luciano Spalletti, che lo ha messo ai margini nonostante il contratto in scadenza nel giugno del 2030.

L'imperativo è cedere

C’è però un elemento da considerare nell’ambito delle due trattative. La Viola ha strettamente necessità di vendere per colmare il disavanzo economico di 28 milioni che si è creato dopo gli ultimi acquisti. Moreno è il giocatore con più richieste nonché quello che può far entrare più soldi. Sulla fascia destra bisognerà liberare almeno un posto considerando che la Fiorentina ha in rosa Jimenez, Fortini, Dodo e il 50% di Favasuli. Per quanto le idee siano chiare, c’è bisogno di cedere.