Rimane alta la richiesta per Oulai: c'è Thorstvedt sullo sfondo

Rimane alta la richiesta per Oulai: c'è Thorstvedt sullo sfondoFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:14Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sulla trattativa portata avanti dalla Fiorentina Inao Oulai. Rimane bella salda la presa della Viola (per ora), ma rimane anche la distanza tra i 17-19 milioni offerti da Paratici per il 70% del cartellino e i 25 più bonus e aggiunte varie per andare oltre i 30 chiesti dal Trabzonspor per lasciar partire centrocampista ivoriano.

Le alternative di Paratici

Quindi, Thorstvedt è lì sullo sfondo del centrocampo e neanche tanto defilato. Infine, per niente sullo sfondo è la necessità di dare a Grosso l’esterno offensivo, anzi gli esterni, visto che ne servono almeno tre nuovi: e da Bakayoko a Lang passando per Koleosho, Volpato, Solomon e l’immancabile nome a sorpresa, arriveranno rinforzi di spicco anche lì. 