Rimane alta la richiesta per Oulai: c'è Thorstvedt sullo sfondo
FirenzeViola.it
Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sulla trattativa portata avanti dalla Fiorentina Inao Oulai. Rimane bella salda la presa della Viola (per ora), ma rimane anche la distanza tra i 17-19 milioni offerti da Paratici per il 70% del cartellino e i 25 più bonus e aggiunte varie per andare oltre i 30 chiesti dal Trabzonspor per lasciar partire centrocampista ivoriano.
Le alternative di Paratici
Quindi, Thorstvedt è lì sullo sfondo del centrocampo e neanche tanto defilato. Infine, per niente sullo sfondo è la necessità di dare a Grosso l’esterno offensivo, anzi gli esterni, visto che ne servono almeno tre nuovi: e da Bakayoko a Lang passando per Koleosho, Volpato, Solomon e l’immancabile nome a sorpresa, arriveranno rinforzi di spicco anche lì.
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1 Prima Atta e Dragusin, poi Oulai. Non è mercato...ma una sfida totale. Bakayoko probabile, Paratici un carroarmato
Copertina
CalciomercatoFortini, il Torino accelera: previsti nuovi contatti con la Fiorentina (che spara alto)
Luca CalamaiKean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra
Lorenzo Di BenedettoParatici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
Angelo GiorgettiFirenze si stropiccia gli occhi dopo anni di auto-bullismo. Chiedevamo carta bianca per Paratici, in realtà ha avuto la carta di credito. Interventismo no-limits senza il Fair Play Finanziario e una domanda su Commisso
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