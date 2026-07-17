Per Inao Oulai prevale la prudenza: ecco cosa frena il ds Paratici
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L’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa tra Fiorentina e Trabzonspor per Inao Oulai. Dalla Turchia viene praticamente data per chiusa, mentre dal Viola Park prevale la prudenza. Paratici continua a lavorare per trovare la quadra ed è disposto a investire una cifra vicina ai 30 milioni. Il giocatore ha già dato il proprio assenso al trasferimento a Firenze.
Cosa frena Paratici
Tuttavia il suo arrivo occuperebbe l’ultimo slot disponibile per i calciatori extracomunitari escludendo il possibile innesto di Tolu Arokodare e ingolferebbe il centrocampo, dove sono già presenti Fagioli, Mandragora, Ndour, Brescianini, Fabbian, Atta e Sohm. Per questo la Fiorentina dovrà prima valutare alcune uscite per riequilibrare il reparto.
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1 Prima Atta e Dragusin, poi Oulai. Non è mercato...ma una sfida totale. Bakayoko probabile, Paratici un carroarmato
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FirenzeViolaPrima Atta e Dragusin, poi Oulai. Non è mercato...ma una sfida totale. Bakayoko probabile, Paratici un carroarmato
Luca CalamaiKean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra
Lorenzo Di BenedettoParatici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
Angelo GiorgettiFirenze si stropiccia gli occhi dopo anni di auto-bullismo. Chiedevamo carta bianca per Paratici, in realtà ha avuto la carta di credito. Interventismo no-limits senza il Fair Play Finanziario e una domanda su Commisso
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