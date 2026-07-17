Per Inao Oulai prevale la prudenza: ecco cosa frena il ds Paratici

vedi letture

L’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa tra Fiorentina e Trabzonspor per Inao Oulai. Dalla Turchia viene praticamente data per chiusa, mentre dal Viola Park prevale la prudenza. Paratici continua a lavorare per trovare la quadra ed è disposto a investire una cifra vicina ai 30 milioni. Il giocatore ha già dato il proprio assenso al trasferimento a Firenze.

Cosa frena Paratici

Tuttavia il suo arrivo occuperebbe l’ultimo slot disponibile per i calciatori extracomunitari escludendo il possibile innesto di Tolu Arokodare e ingolferebbe il centrocampo, dove sono già presenti Fagioli, Mandragora, Ndour, Brescianini, Fabbian, Atta e Sohm. Per questo la Fiorentina dovrà prima valutare alcune uscite per riequilibrare il reparto.