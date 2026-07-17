Tragedia per Silvio Baldini: scomparsa a 30 anni la figlia Valentina

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Una tragedia ha colpito la famiglia di Silvio Baldini. Come informa l’edizione online del Corriere dello Sport, a soli 30 anni si è spenta la figlia del allenatore, Valentina. Per il tecnico toscano, attuale ct dell'Italia, la ragazza è stata per tutta la vita un pilastro fondamentale e la sua più grande fonte di ispirazione.

Il rapporto inscindibile

Valentina, affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, ha rappresentato l'epicentro dell’esistenza di suo padre. Non è mai stata percepita come un peso in famiglia, ma come un dono immenso e una continua lezione di amore incondizionato, dignità e forza interiore. Baldini ha spesso raccontato, nelle sue interviste più profonde e lontane dai luoghi comuni, come la presenza di Valentina lo abbia aiutato a ridimensionare vittorie e sconfitte, a mettere il pallone al suo posto e a concentrarsi su ciò che conta davvero. "Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio", ha sempre detto Baldini. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente il mondo del calcio e non solo.