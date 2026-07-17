Dragusin racconta il suo arrivo: può prendere la 3 di Rugani

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La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Radu Dragusin, che nella giornata di ieri si è presentato come nuovo difensore della Fiorentina. Il ragazzo, arrivato dal Tottenham in prestito con obbligo condizionato per un totale di 19 milioni, ha ribadito: "Il fatto che Paratici fosse qui ha reso molto semplice la mia scelta. Sto bene da un punto di vista fisico e sono recuperato al cento per cento.

L'obiettivo è quello di crescere sempre e migliorare per il futuro. Qui ho trovato tanta fame, entusiasmo e vorrei rimanere a lungo perché per me ora conta solo la Fiorentina". Il numero di maglia - conclude la rosea - non è ufficiale ma potrebbe essere la 3 che fra l'altro è stata lasciata libera da Rugani non riscattato.