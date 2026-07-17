Joao Mario piace per la duttilità, ma occhio a un altro profilo
Questa mattina La Nazione fa il punto sulle trattative della Fiorentina per il reparto difensivo. E si sofferma sul nome di Joao Mario, per il quale i dialoghi con la Juventus non sono mai tramontati del tutto. L’esterno classe 2000 - si legge - piace perché, fondamentalmente, può giocare sia a destra che a sinistra, quindi è un giocatore duttile e in grado di mettersi a disposizione della squadra.
Il preferito è un altro
Tuttavia l’impressione del quotidiano è che il giocatore preferito dalla dirigenza viola per la fascia sinistra resti Matteo Ruggeri dell’Atletico Madrid. Che a quanto pare rimane un’idea (costosa) destinata ad accompagnare la sessione di calciomercato estiva della Fiorentina. Vedremo se nelle prossime settimane ci potrà essere un tentativo concreto per l'ex Atalanta.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati