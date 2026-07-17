Joao Mario piace per la duttilità, ma occhio a un altro profilo

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Questa mattina La Nazione fa il punto sulle trattative della Fiorentina per il reparto difensivo. E si sofferma sul nome di Joao Mario, per il quale i dialoghi con la Juventus non sono mai tramontati del tutto. L’esterno classe 2000 - si legge - piace perché, fondamentalmente, può giocare sia a destra che a sinistra, quindi è un giocatore duttile e in grado di mettersi a disposizione della squadra.

Il preferito è un altro

Tuttavia l’impressione del quotidiano è che il giocatore preferito dalla dirigenza viola per la fascia sinistra resti Matteo Ruggeri dell’Atletico Madrid. Che a quanto pare rimane un’idea (costosa) destinata ad accompagnare la sessione di calciomercato estiva della Fiorentina. Vedremo se nelle prossime settimane ci potrà essere un tentativo concreto per l'ex Atalanta.