Cosa succederebbe a Fagioli con l'arrivo di Oulai: la strategia

Cosa succederebbe a Fagioli con l'arrivo di Oulai: la strategiaFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Il Corriere Fiorentino questa mattina in edicola scrive che dopo i primi acquisti della sessione estiva la società viola si sta concentrando sulle cessioni. Tra gli obiettivi principali resta Inao Oulai del Trabzonspor che, nel caso, permetterebbe a Fabio Grosso di costruire un centrocampo di alto livello. L’ivoriano farebbe la mezzala con Atta, mentre Fagioli ricoprirebbe il ruolo di regista.

Fagioli solido ma non troppo

L’ex Juventus è considerato il perno del progetto viola - si legge - grazie alle sue qualità nella costruzione del gioco, ma se arrivasse un’offerta superiore ai 30 milioni potrebbe essere presa in considerazione. Al momento, però, la volontà del club e di Grosso è quella di puntare su di lui come regista della squadra.