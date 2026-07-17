Cosa succederebbe a Fagioli con l'arrivo di Oulai: la strategia
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Il Corriere Fiorentino questa mattina in edicola scrive che dopo i primi acquisti della sessione estiva la società viola si sta concentrando sulle cessioni. Tra gli obiettivi principali resta Inao Oulai del Trabzonspor che, nel caso, permetterebbe a Fabio Grosso di costruire un centrocampo di alto livello. L’ivoriano farebbe la mezzala con Atta, mentre Fagioli ricoprirebbe il ruolo di regista.
Fagioli solido ma non troppo
L’ex Juventus è considerato il perno del progetto viola - si legge - grazie alle sue qualità nella costruzione del gioco, ma se arrivasse un’offerta superiore ai 30 milioni potrebbe essere presa in considerazione. Al momento, però, la volontà del club e di Grosso è quella di puntare su di lui come regista della squadra.
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1 Prima Atta e Dragusin, poi Oulai. Non è mercato...ma una sfida totale. Bakayoko probabile, Paratici un carroarmato
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Luca CalamaiKean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra
Lorenzo Di BenedettoParatici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
Angelo GiorgettiFirenze si stropiccia gli occhi dopo anni di auto-bullismo. Chiedevamo carta bianca per Paratici, in realtà ha avuto la carta di credito. Interventismo no-limits senza il Fair Play Finanziario e una domanda su Commisso
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